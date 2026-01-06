"Страна": Украина и ЕС попытаются убедить США внести в план пункт о вводе войск

Издание поясняет, что если в таком виде план покажут Москве как "консолидированную позицию Запада" и российская сторона откажется его согласовывать

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Киев и его европейские партнеры попытаются убедить президента США Дональда Трампа включить в план мирного урегулирования на Украине заведомо неприемлемый для России пункт о вводе на украинскую территорию иностранных войск, чтобы потом обвинить Москву в срыве переговоров. Такое мнение выразили аналитики украинского издания "Страна".

Они полагают, что пункт об иностранном воинском контингенте содержится в плане гарантий безопасности, который сегодня обсуждается на встрече лидеров так называемой коалиции желающих в Париже. Эксперты "Страны" считают, что этот план будет представлен американской стороне в ближайшее время и Киев, а также "ястребы" в США будут убеждать Трампа принять его.

"Страна" поясняет, что если в таком виде план покажут Москве как "консолидированную позицию Запада" и российская сторона откажется его согласовывать, Киев, его европейские союзники и "ястребы" в США смогут приступить ко второй части своей стратегии - обвинению России в срыве мирных соглашений и требованию от Трампа "максимально жестких действий" против РФ, а также увеличения поставок оружия Украине.

В Париже во вторник проходит встреча "коалиции желающих". Впервые на ней будут очно присутствовать представители США. По информации агентства Bloomberg, европейские лидеры и американские официальные лица стремятся согласовать планы по гарантиям безопасности для Киева.

В Москве неоднократно подчеркивали, что РФ выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.