WP: Вашингтон требует от Каракаса переписать в пользу США закон о нефти

Некоторые опытные главы американских энергетических фирм предупреждают, что процесс модернизации нефтяной отрасли Венесуэлы будет "долгим и дорогостоящим", отмечает газета

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Администрация США потребовала от правительства Венесуэлы переписать в кратчайшие сроки в пользу американских компаний законодательство о добыче нефти. Об этом пишет в своей авторской колонке внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

"Как заявил один из руководителей в [энергетической] отрасли [США], [вашингтонская] администрация отвела [исполняющей обязанности венесуэльского президента Делси] Родригес крайний срок продолжительностью в несколько дней на то, чтобы переписать закон Венесуэлы о нефти, предоставив [американским компаниям] предпочтительный доступ", - говорится в материале.

Как в нем также отмечается, некоторые опытные главы американских энергетических фирм предупреждают, что процесс модернизации нефтяной отрасли Венесуэлы будет "долгим и дорогостоящим". Не многие нефтяные компании США "захотят отвечать на этот вызов", подчеркивается в статье. Кроме того, бывший руководитель одной из американских энергетических компаний указал Игнейшесу, что советы директоров таких фирм "не могут ответственно одобрить вложение капиталов в Венесуэлу", учитывая нынешнюю нестабильность.

В целом же Игнейшес выражает мнение о том, что президент США Дональд Трамп запустил в Венесуэле процесс перемен, сопровождающийся применением насилия и имеющий такие последствия, которые он сам "не может контролировать". В связи с этим обозреватель напоминает о провальных военных кампаниях США в Ираке и Афганистане.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал Трамп, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.