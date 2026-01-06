N12: Израиль и Сирия договорились ускорить переговоры по соглашению о безопасности

По данным телеканала, представители двух стран договорились проводить более частые встречи и предпринимать шаги по укреплению доверия

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Израиль и Сирия в ходе очередного раунда израильско-сирийских переговоров под эгидой США в Париже договорились предпринять шаги по укреплению доверия и достижению соглашения в области безопасности. Об этом сообщил телеканал N12 со ссылкой на израильский источник.

"Стороны выразили желание достичь соглашения в области безопасности в соответствии с видением [президента США Дональда] Трампа", - цитирует телеканал заявление своего собеседника. По данным N12, представители двух стран договорились "ускорить темпы переговоров с целью достижения соглашения в области безопасности", "проводить более частые встречи" и "предпринимать шаги по укреплению доверия".

По информации телеканала, в переговорах в Париже с израильской стороны приняли участие посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер, который сменил на посту главы делегации еврейского государства экс-министра стратегического планирования Рона Дермера, ушедшего в отставку 11 ноября прошлого года, военный секретарь премьер-министра Роман Гоффман и исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности Израиля Гиль Райх. С американской стороны в переговорах приняли участие спецпредставитель США по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, указывает N12. С сирийской стороны в переговорах, по его данным, приняли участие глава МИД в переходном правительстве страны Асаад аш-Шейбани и начальник Службы общей разведки Хусейн ас-Саламе.

Администрация Трампа оказывает давление на Израиль и Сирию с целью выработки соглашения, которое стабилизирует ситуацию в области безопасности на границе и может стать первым шагом к будущей нормализации отношений между странами. Однако переговоры зашли в тупик около двух месяцев назад, как из-за разногласий между сторонами, так и из-за отставки главы израильской делегации Дермера, указывает N12. Переговоры возобновились после достижения соответствующей договоренности на встрече президента Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во Флориде в конце 2025 года.

Ранее общеарабская газета Asharq Al-Awsat сообщила, что администрация Трампа подталкивает Израиль и Сирию к подписанию пакта о ненападении, который проложит путь к нормализации двусторонних отношений после длительного периода вражды. В Вашингтоне настаивают на присоединении арабской республики к Авраамовым соглашениям, заключенным в 2020-2021 годах при посредничестве США между группой арабских стран и Израилем.