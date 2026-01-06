Глава МИД Гамбии назвал основные приоритеты для республики в отношениях с РФ

Это такие сектора, как сельское хозяйство, образование, энергетика, оборона, безопасность, отметил Серин Моду Нджье

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Оборона и безопасность, энергетика, сельское хозяйство и образование приоритетны для Гамбии в отношениях с РФ. Об этом заявил ТАСС глава МИД Гамбии Серин Моду Нджье.

"Наши главные приоритеты соответствуют национальному плану развития, сфокусированному на восстановлении страны на 2023-2028 годы. Правительство Гамбии разработало эту стратегию, где мы определили наши национальные приоритеты. Это такие сектора, как сельское хозяйство, образование, энергетика, оборона, безопасность. Разумеется, у нас очень хорошие отношения с нашими международными партнерами. И Россия, конечно, входит в их число", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил гамбийский министр, каждая страна хотела бы укреплять и развивать свою национальную безопасность.

"Поэтому мы работаем с нашими международными партнерами. Мы сотрудничаем с США, с ЕС. Мы также работаем с Россией, чтобы улучшить управление сектором безопасности в моей стране и его возможности, - продолжил он. - Все, что мы можем сделать для улучшения отношений с другими партнерами, чтобы укрепить наш национальный суверенитет и безопасность, - это то, чем мы будем заниматься. Мы приветствуем участие каждого партнера в этом".