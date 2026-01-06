Трамп заявил, что продолжит добиваться снижения цен на нефть

По его словам, почти за год его нахождения у власти в США "цены на энергоносители существенно снизились"

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться дальнейшего снижения цен на нефть.

Во время выступления перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США Трамп также сообщил, что намерен провести встречу с представителями страховых компаний с целью добиться снижения цен на лекарства в США. "Я также проведу встречу с нефтяными компаниями. Вы знаете, о чем идет речь. Нам нужно добыть много нефти, что позволит еще сильнее снизить ее стоимость", - сказал американский лидер.

Согласно изложенной им версии, почти за год его нахождения у власти в Вашингтоне "цены на энергоносители существенно снизились". "По телевизору говорят, что цены на энергоносители снизились на 3%. Но они снизились не на 3%", - утверждал Трамп, по словам которого бензин в США "стоил $3,50 - $4 [за галлон], а теперь на многих заправках он стоит $1,99 за галлон". "И цены еще снизятся", - выразил уверенность американский лидер.