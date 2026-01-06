Трампу хотели вынести импичмент за просьбу к Зеленскому "не жульничать"

Президент США добавил, что представители демократической партии хотели начать процедуру из-за предостережения властям Украины о недопустимости коррупции

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия пыталась вынести ему импичмент за его просьбу к Владимиру Зеленскому "не жульничать", а также предостережение властям Украины о недопустимости коррупции.

Президент США вспомнил произошедший между ними телефонный разговор в 2019 году. "Я сказал Украине, чтобы она не жульничала. И если вы увидите какое-либо жульничество, сообщите об этом генеральному прокурору США. Вот так, в этом и заключался мой звонок. Они (представители Демократической партии - прим. ТАСС) сказали: он пытался запугать их", - сказал американский лидер, выступая перед фракцией однопартийцев-республиканцев Палаты представителей Конгресса США.

"Я сказал - просто не мошенничайте. И у нас есть подписанное соглашение, что Украина не может жульничать", - добавил Трамп. "Они много раз нарушали соглашение. Скажу так: вы узнаете, что я был прав и в этом. Но никого не выгнали", - посетовал он.

Речь идет о скандале с украинской энергетической компанией Burisma: членом ее совета директоров в 2014 году стал Хантер Байден. Он сделал это в том время, когда его отец Джо Байден занимал должность вице-президента США. Вскоре американские СМИ начали писать, что Хантер имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью отца, за что якобы мог получать значительные суммы денег. Часть этих денег, по утверждению некоторых республиканцев, он мог передавать отцу.

В 2019 году по делу о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела стал наводить справки адвокат президента Трампа Руди Джулиани. В телефонном разговоре с Зеленским 25 июля 2019 года Трамп несколько раз призывал оказать содействие расследованию Джулиани. Демократы в Конгрессе США расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера и инициировали процесс импичмента в отношении Трампа.

Скандал с Burisma разразился за год до президентских выборов в США в 2020 году. Демократы выражали мнение, что Трамп собирался с помощью расследования Джулиани помешать Джо Байдену одержать победу в президентской гонке. В результате выборы в 2020 году выиграл Байден, однако Трамп добился победы на выборах в 2024 году.