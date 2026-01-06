Генпрокурор Венесуэлы потребовал от судей США признать неприкосновенность Мадуро

Тарек Вильям Сааб призвал международное сообщество не только осудить незаконные действия со стороны Вашингтона, но и принять меры для немедленного освобождения президента Венесуэлы и его жены

КАРАКАС, 6 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб потребовал от американских судей признать неприкосновенность президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и недозволенность его судебного преследования.

"Я призываю судью Элвина Хеллерстина уважать международное право и признать отсутствие юрисдикции суда под его руководством для судебного преследования главы суверенного государства, такого как Венесуэла, который пользуется дипломатической неприкосновенностью", - заявил Сааб в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Он также потребовал прекратить нарушения прав президента Николаса Мадуро, его жены Силии Флорес и венесуэльского народа.

Сааб обратился к международному сообществу с призывом не только осудить незаконные действия со стороны США, но и принять меры для немедленного освобождения президента Венесуэлы и его жены.

5 января Мадуро и его жена предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют венесуэльского лидера и его жену в сговоре в целях наркотерроризма, ввоза кокаина, во владении оружием и взрывными устройствами, а также сговоре в целях владения оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов. Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.