Верховный суд Венесуэлы: все ветви власти страны должны работать в полную силу

Председатель ВС республики Карислия Родригес отметила, что венесуэльский народ остается стойким, мобилизованным и добивается восстановления мира и спокойствия

КАРАКАС, 6 января. /ТАСС/. Председатель Верховного суда Венесуэлы Карислия Родригес заявила, что все ветви власти Боливарианской Республики должны продолжать работу в полную силу под руководством исполняющей обязанности президента республики Делси Родригес.

"Страна должна продолжать функционировать, все ветви власти должны работать в полную силу, доверяя авторитету и руководству исполняющей обязанности президента [Венесуэлы] Делси Родригес", - указала председатель Верховного суда в эфире телеканала Venezolana de Televisión. Она отметила, что несмотря на чрезвычайно тяжелые часы, которые пережила страна, венесуэльский народ остается стойким, мобилизованным и добивается восстановления мира и спокойствия. Родригес подчеркнула необходимость возвращения в Венесуэлу президента республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захвалили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.