Премьер Испании: операция США в Венесуэле создает ужасный прецедент

Педро Санчес добавил, что это толкает мир к будущему, полному неопределенности и нестабильности
18:20

Председатель правительства Испании Педро Санчес

© Wagner Meier/ Getty Images

МАДРИД, 6 января. /ТАСС/. Военная операция Соединенных Штатов в Венесуэле создает опасный и ужасный прецедент. Об этом заявил на пресс-конференции председатель правительства Испании Педро Санчес.

По его словам, правительство Испании "не может признать законность военных действий, которые явно незаконны, нарушают международное право и единственной целью которых, по-видимому, являются лишь смена правительства другой страны с целью захвата ее природных ресурсов". Как заявил Санчес, "операция в Каракасе создает ужасный и очень опасный прецедент", который толкает мир к будущему, полному неопределенности и нестабильности. 

