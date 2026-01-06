Главы МИД стран Скандинавии поддержали усиление присутствия НАТО в Арктике

В заявлении министров иностранных дел Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции говорится об увеличении инвестиций в безопасность региона и готовности сделать еще больше в консультации с США и другими союзниками по альянсу

СТОКГОЛЬМ, 6 января. /ТАСС/.

СТОКГОЛЬМ, 6 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел северных стран поддерживают то, что НАТО наращивает присутствие в Скандинавии и Арктическом регионе. Об этом говорится в заявлении глав МИД Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции, распространенном МИД Дании.

"Как скандинавские страны, арктические государства и союзники по НАТО, мы коллективно привержены сохранению безопасности, стабильности и сотрудничества в Арктике. Мы все предприняли шаги по усилению сдерживания и обороны в регионе, в том числе за счет новых возможностей, мероприятий, присутствия и повышения ситуационной осведомленности. Мы поддерживаем то, что НАТО наращивает присутствие и бдительности в регионе. Мы существенно увеличили наши инвестиции в безопасность Арктики и готовы сделать еще больше в тесной консультации с Соединенными Штатами и другими союзниками по НАТО", - отмечено в заявлении.

При этом, напоминают министры, безопасность в Арктике "основывается на уважении основополагающих принципов Устава ООН и международного права, включая неприкосновенность границ".

"Мы коллективно подтверждаем, что вопросы, касающиеся Дании и Гренландии, должны решаться исключительно Данией и Гренландией", - также подчеркнуто в документе.

Заявление было сделано на фоне того, что президент США Дональд Трамп постоянно возвращается к теме присоединения Гренландии. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.