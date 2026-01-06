SCMP: атака на Венесуэлу напоминает Китаю о необходимости усиления ПВО

Аналитики в КНР охарактеризовали венесуэльскую противовоздушную оборону как "полную недостатков и медленно реагирующую" на современные средства наблюдения, приемы кибервойны и радиоэлектронной борьбы, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 6 января. /ТАСС/. Атака на Венесуэлу может рассматриваться как напоминание Китаю о необходимости усиления противовоздушной обороны, модернизации техники и защиты государственных секретов. Такое мнение высказали китайские эксперты гонконгской газете South China Morning Post.

Издание отмечает, что аналитики в КНР охарактеризовали противовоздушную оборону Венесуэлы, как "полную недостатков и медленно реагирующую" на современные средства наблюдения, приемы кибервойны и радиоэлектронной борьбы, продемонстрированные американскими войсками в ходе операции. "Считается, что американские военные нарушили электроснабжение и связь, что потенциально повлияло на работу радаров и даже их систем управления. Это говорит о том, что операция была тщательно спланирована, чтобы ограничить возможности эффективного реагирования", - приводит газета мнение китайского военного аналитика Фу Цяньшао.

Венесуэла развернула российские системы С-300 и китайские радиолокационные станции наблюдения JY-27A - устройства, которые их производитель, China Electronics Technology Group, описывает как помехоустойчивые, высоконадежные и мобильные, указал эксперт. Фу Цяньшао отметил, что сам радар не был подключен к системе ПВО и, возможно, испытывал трудности с обнаружением низколетящих вертолетов в сложных географических условиях. Он добавил, что системы воздушного наблюдения требуют сложной координации для эффективного функционирования.

Говоря о последствиях для КНР, эксперт указал, что Пекин десятилетиями внимательно изучал военные операции США, начиная с войны в Персидском заливе и заканчивая конфликтом в Афганистане. Операция, проведенная в Венесуэле, в основном выявила существующую тактику США, а не какие-либо революционные новые методы, считает он. "Конечно, нам нужно укрепить нашу противовоздушную оборону. <...> Те же методы использовались и в прошлом, включая электромагнитные помехи, скрытное проникновение, атаки на радиолокационные станции, аэродромы и оборонительные позиции. Эта стратегия существует уже десятилетия, и мы, безусловно, ее изучаем", - подчеркнул Фу Цяньшао.

Разные страны

Эксперт из Китайского института современных международных отношений Ли Вэй полагает, что большая разница в военной мощи между США и Венесуэлой позволила Вашингтону нанести "эти агрессивные удары". "Такие действия не могут свободно осуществляться в глобальном масштабе, поскольку не все страны одинаково уязвимы", - сказал он.

Эксперт также отметил, что неспособность Венесуэлы организовать эффективное противодействие могла быть в значительной степени обусловлена внутренними разногласиями и другими недостатками. "Мы не увидели эффективной контратаки со стороны венесуэльских военных. Я думаю, что внутренние проблемы <...> сыграли в этом значительную роль", - считает Ли Вэй.

Старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований при Университете Цинхуа Се Маосун указал, что операция США в Венесуэле не может считаться прямым предупреждением Китаю, учитывая значительно более слабые Вооруженные силы Венесуэлы. "Китай и Венесуэла - разные страны. С точки зрения военных и оборонных возможностей по сравнению с США мы примерно равны, разница невелика", - сказал он.

"Возможности Китая в отношении обороны столицы и лидеров не имеют себе равных", - указал Се Маосун. При этом он полагает, что "Китаю необходимо усилить меры по борьбе с проникновением".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что были нанесены масштабные удары по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.