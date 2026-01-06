Сирия и Израиль создадут механизм для обмена разведданными и деэскалации

Как следует из опубликованного Госдепом документа, стороны "подтвердили стремление к договоренностям об устойчивой безопасности и стабильности"

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Сирия и Израиль договорились о создании механизма для обмена разведданными, деэскалации и дипломатического взаимодействия. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента по итогам очередного раунда израильско-сирийских переговоров под эгидой США в Париже.

Как следует из документа, стороны "подтвердили стремление к договоренностям об устойчивой безопасности и стабильности". "Стороны приняли решение о создании совместного координационного механизма <...> для обеспечения немедленного и непрерывного взаимодействия по вопросам обмена разведданными, деэскалации, дипломатических контактов и торговых возможностей под эгидой Соединенных Штатов", - говорится в документе.

"Этот механизм будет служить платформой для оперативного урегулирования любых споров и предотвращения недоразумений", - следует из заявления. В нем также подчеркивается, что Вашингтон "приветствует эти позитивные шаги и остается привержен поддержке реализации данных договоренностей в рамках более широких усилий по достижению прочного мира на Ближнем Востоке".