Denikn: инициатива по поставке снарядов ВСУ продолжится при новом кабмине Чехии

Чешский премьер Андрей Бабиш пересмотрел свой критический взгляд на этот проект, сообщил источник портала

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 6 января. /ТАСС/. Реализация инициативы по поставке снарядов для ВСУ, закупаемых за счет западных государств в третьих странах, продолжится при новом правительстве Чехии. Со ссылкой на источники об этом сообщил новостной портал Denikn.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, кабмин которого назначил президент республики 15 декабря 2025 года, пересмотрел, согласно порталу, свой критический взгляд на инициативу, с которой Прага выступила в начале 2023 года и в рамках которой Украина получила только за минувший год 1,8 млн артиллерийских снарядов.

"Будет продолжаться [данный проект]. В конце концов [премьер] пересмотрел свой взгляд [на него]", - процитировало издание слова одного из высокопоставленных чиновников. "Бабиш хочет принять непосредственное [руководство над проектом]. Возможно, это немного изменится, но он должен продолжаться", - сообщил порталу источник, ознакомленный с ситуацией. В среду с участием высших руководителей страны состоится заседание Государственного совета безопасности, на котором будет решаться вопрос о судьбе чешской инициативы, к реализации которой присоединились около 20 государств.

Бабиш, согласно чешским СМИ, критиковал ранее инициативу по поставке снарядов ВСУ за непрозрачность и возможную коррупцию в процессе ее реализации. Он высказывался за то, чтобы ее осуществление перешло к НАТО. Между тем недавно премьер в интервью Denikn охарактеризовал инициативу как "хорошее, возможно, дело". При этом глава правительства отметил: "Я хочу убедиться, что ее реализация прозрачна и там нет коррупции, и, главное, что никто не злоупотребляет войной в ущерб Украине и бюджетов [ее] союзников".