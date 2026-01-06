В Германии зафиксировали полет БПЛА над местом размещения системы ПРО Arrow 3

В Бундесвере не сообщили подробности инцидента

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Неопознанные беспилотники были замечены в районе размещения израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 ("Хец-3") на востоке Германии перед ее вводом в строй. Об этом сообщили телерадиокомпании WDR и NDR со ссылкой на данные внутреннего расследования, проведенного Бундесвером.

Три подозрительных БПЛА "неизвестного типа" кружили на высоте около 100 м над радарной установкой системы, которая размещена в местечке Аннабург. Это произошло 1 декабря - за два дня до официального запуска в эксплуатацию Arrow 3. После обнаружения беспилотников представители оперативной команды Бундесвера попытались сбить их из автоматической винтовки с оптическим прицелом, но это не удалось. Об инциденте были проинформированы военная полиция и военная контрразведка. Отдельное заявление о правонарушении поступило в местные правоохранительные органы.

В Бундесвере подтвердили WDR и NDR инцидент, но детали, в частности по количеству беспилотников, не привели по соображениям безопасности.

Вооруженные силы ФРГ инвестировали €3,6 млрд в приобретение Arrow 3, которая впервые используется за пределами Израиля. Германия и Израиль договорились о покупке ФРГ этой системы противоракетной обороны в сентябре 2023 года.