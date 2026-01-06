Макрон поддержал планы Киева содержать ВСУ на уровне 800 тыс. человек
ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. "Коалиция желающих" по оказанию помощи Киеву исходит из того, что численность Вооруженных сил Украины после завершения конфликта должна составлять 800 тыс. военных. Об этом на пресс-конференции в Елисейском дворце заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Планируя подготовку и поддержку украинской профессиональной армии, мы исходим из того, что она должна насчитывать 800 тыс. человек, чтобы быть в состоянии сдержать любую новую агрессию", - сказал Макрон.
По его словам, на нынешней встрече в Париже, которая стала уже 15-й с момента создания так называемой коалиции желающих, также достигнута договоренность о создании координационной группы, в которую войдут США, представители стран "коалиции" и Украины. "Эта структура будет оказывать поддержку в координации с штабом "коалиции", который размещен в Париже", - отметил французский лидер.
Макрон утверждал, что участники совещания "укрепили архитектуру, планирование, средства и правила гарантий безопасности Украине". "И я бы сказал, гарантий безопасности как для Украины, так и для всего европейского континента", - сказал Макрон.
По итогам совещания "коалиции желающих" Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерении разместить многосторонний контингент на Украине после завершения конфликта.
Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря 2025 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.