Макрон после встречи "коалиции желающих" не стал отвечать на вопрос о Венесуэле

Президент Франции сказал, что дипломатия его страны "высказалась по соответствующим каналам"

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон уклонился от ответа на вопрос о ситуации в Венесуэле на пресс-конференции в Елисейском дворце после встречи "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине.

"Прежде всего, по вопросу Венесуэлы, который, на мой взгляд, не относится напрямую к теме, ради которой мы сегодня собрались. Французская дипломатия высказалась по соответствующим каналам", - сказал Макрон, отвечая на вопрос, не для сохранения ли связей с США участники конференции не осудили в своем заявлении американское военное вмешательство в Венесуэле.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил, что США нанесли масштабные удары по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.