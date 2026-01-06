Макрон намерен установить контакт с Путиным как можно скорее

Президент Франции сообщил, что идет работа над восстановлением контакта с российским лидером

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным как можно скорее.

"Все должно быть организовано в краткосрочной перспективе, - заявил он в интервью телеканалу France 2. - Сейчас идет восстановление контакта, который должен состояться в ближайшие недели".

Макрон подчеркнул, что диалог должен состояться "как можно скорее".

Журналист канала напомнил о недавнем заявлении Макрона о том, что было бы полезно поговорить с Путиным и поинтересовался, есть ли продвижение в этом контексте.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Макрон готов поговорить, то Россия всегда открыта к диалогу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль сообщит, если получит предложения о диалоге лидеров РФ и Франции.