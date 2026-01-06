Правительства Дании и Гренландии запросили встречу с госсекретарем США

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт указала, что на встрече стороны обсудят важные заявления Вашингтона по острову

СТОКГОЛЬМ, 6 января. /ТАСС/. Правительства Дании и Гренландии обратились в Госдепартамент с просьбой организовать встречу с госсекретарем Марко Рубио в "ближайшем будущем". Об этом сообщила министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт.

Как указала министр в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), на встрече стороны "обсудят важные заявления США по Гренландии". Она также заявила, что Рубио "не удавалось встретиться с правительством" Гренландии, несмотря на то, ранее Дания и Гренландия "неоднократно запрашивали встречу на уровне министров иностранных дел в 2025 году".

Президент США Дональд Трамп неоднократно возвращался к теме присоединения Гренландии. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.