В парламенте Нидерландов назвали действия США в Венесуэле незаконными

Лидер победившей на парламентских выборах леволиберальной партии "Демократы-66" Роб Йеттен добавил, что это не подлежит обсуждению

ГААГА, 6 января. /ТАСС/. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах леволиберальной партии "Демократы-66" Роб Йеттен подтвердил, что считает операцию США в Венесуэле нарушением международного права.

"Да, и это не подлежит обсуждению", - заявил он в ответ на соответствующий вопрос журналиста на полях нового раунда переговоров о формировании правительства Нидерландов. По словам Йеттена, он пришел к такому выводу "после консультаций с экспертами в области международного права".

Йеттен также отметил, что подобная политика Вашингтона создает опасный прецедент для сложившегося миропорядка, и призвал мировое сообщество "поговорить с властями США об их действиях".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что были нанесены масштабные удары по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.