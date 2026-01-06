Reuters: Белый дом не исключил военное вмешательство для приобретения Гренландии

Вопрос о приобретении острова никуда не денется, отметил источник агентства

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Белый дом изучает все возможные варианты приобретения Гренландии, включая покупку острова или применение вооруженных сил.

"Вопрос о приобретении Гренландии никуда не денется, и [президент США Дональд] Трамп стремится к заключению сделки, несмотря на возражения лидеров НАТО", - приводит агентство Reuters слова неназванного американского чиновника из администрации американского лидера.

Он добавил, что Трамп планирует приобретение датского острова во время нынешнего президентского срока, поскольку этот вопрос является приоритетом национальной безопасности США. "[Получение Гренландии] жизненно важно для сдерживания американских противников в Арктическом регионе", - отметил чиновник.

Трамп неоднократно возвращался к теме присоединения Гренландии. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.