Al-Ikhbariya: Дамаск настаивает на графике вывода войск Израиля с юга Сирии

Как сообщалось ранее, Сирия и Израиль договорились "о создании механизма по оперативному урегулированию разногласий и обмену разведданными"

БЕЙРУТ, 7 января. /ТАСС/. Прогресс в сирийско-израильских переговорах по стратегическим вопросам невозможен без вывода израильских войск из демилитаризованной зоны к югу от Дамаска. Об этом, как сообщил телеканал Al-Ikhbariya, заявил сирийский правительственный источник по итогам прошедших в Париже 5-6 января консультаций между делегациями двух стран под эгидой США.

"Американское посредничество позволяет продвинуть вперед переговорный процесс между Сирией и Израилем, - указал источник. - Однако необходимым условием для этого является разработка четкого, обязательного графика вывода израильских войск с территории демилитаризованной зоны к югу от Дамаска, которая была занята ими в декабре 2024 года после падения режима Башара Асада".

Ранее в коммюнике по итогам переговоров сообщалось, что Сирия и Израиль договорились "о создании механизма по оперативному урегулированию разногласий и обмену разведданными". Стороны подтвердили свое стремление к достижению договоренностей, которые обеспечат безопасность и стабильность, а также заявили, что будут взаимодействовать с целью деэскалации обстановки под эгидой США.

Делегацию Сирии на переговорах возглавлял министр иностранных дел Асаад аш-Шейбани, израильскую - посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, который сменил на этом посту экс-министра стратегического планирования Рона Дермера. С американской стороны в переговорах приняли участие спецпредставитель США по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее общеарабская газета Asharq Al-Awsat сообщила, что администрация президента Дональда Трампа подталкивает Израиль и Сирию к подписанию пакта о ненападении, который проложит путь к нормализации двусторонних отношений после длительного периода вражды. В Вашингтоне настаивают на присоединении арабской республики к Авраамовым соглашениям, заключенным в 2020-2021 годах при посредничестве США между группой арабских стран и Израилем.