Додон: ЕС выделяет средства Молдавии, чтобы сохранить у власти Санду

Лидер оппозиционной Партии социалистов подчеркнул, что в отношениях с Молдавией Евросоюз исходит "прежде всего из собственных интересов, в первую очередь геополитического характера"

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Roveliu Buga

КИШИНЕВ, 6 января. /ТАСС/. Европейский союз выделяет средства правительству Молдавии, чтобы удержать у власти президента Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности, которые проводят антироссийскую политику. Об этом заявил бывший президент страны, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"За год прямой долг правительства перед Еврокомиссией увеличился более чем в два раза. К тому же, на 2026 год в госбюджете предусмотрено получить почти $1 млрд, в том числе из Евросоюза почти 700 млн, или 70%. Предоставляя деньги правительству Молдавии, ЕС просто поддерживает своего сателлита, исходя из сугубо идеологических соображений. Ему плевать на реформы, тем более, на жизнь простых людей", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в отношениях с Молдавией ЕС исходит не из интересов страны, "а прежде всего из собственных интересов, в первую очередь геополитического характера". "Однако молдавская политика должна основываться на наших собственных национальных интересах, как это сегодня делают все больше государств мира", - указал он.

Кроме того, Додон указал, что раньше финансовое партнерство Молдавия выстраивала с Международным валютным фондом, который в прошлом году прекратил выделение средств республике. По его мнению, это свидетельствует о том, что Санду и ее партия теряют поддержку Запада, который их привел к власти.

Ранее Додон отмечал, что в последнее время с Запада следуют публичные предупреждения молдавской власти: госсекретарь США Марко Рубио отказался от запланированной встречи со спикером парламента Молдавии Игорем Гросу во время его визита в Вашингтон, в декабре стало известно, что официальные переговоры о вступлении Молдавии в ЕС не были начаты, как обещали власти на выборах в парламент, а международные организации указали на преследование оппозиции, запреты СМИ и другие нарушения со стороны властей в ходе голосования. Кроме того, США уже больше года не назначают своего посла в Кишиневе.