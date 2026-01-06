Еврокомиссар Кубилюс: военная операция США в Гренландии стала бы концом НАТО

Еврокомиссар от Литвы что Вашингтону "хватит рационального мышления", что не вести себя грубо с союзниками по альянсу

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Военная операция Соединенных Штатов в принадлежащей Дании Гренландии стала бы концом для Североатлантического альянса. Об этом в эфире национального телевидения Литвы LRT заявил еврокомиссар от балтийской республики по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс.

"Разделяю мнение премьера Дании. Если бы это произошло - хотя я не верю, что это может случиться - если администрация США решила бы использовать силу для взятия под контроль Гренландии, это был бы конец всех трансатлантических связей и НАТО", - сказал он.

По словам Кубилюса, если Вашингтон хочет укрепить безопасность Гренландии или безопасность в этом регионе, США должны расширять свои военные базы на эой территории. "Такая возможность имеется. Для этого не надо никого пугать или угрожать перенятием Гренландии, контроля над ней", - рассуждал еврокомиссар.

Кубилюс выразил надежду на то, что "США хватит рационального мышления, здорового взгляда на вещи, чтобы осознать, что с союзниками и партнерами по НАТО нельзя вести себя грубо, не придерживаться норм и договоренностей". Он задался вопросом: что делали бы США как член НАТО, который должен защищать любого другого члена блока, если США как государство предпримет какие-то действия против Дании, являющейся членом альянса.