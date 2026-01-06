Макрон заявил, что Гренландия должна оставаться под суверенитетом Дании

Президент Франции исключил сценарий, "при котором США оказались бы в ситуации нарушения датского суверенитета"

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Teresa Suarez, Pool via AP

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Гренландия должна оставаться под суверенитетом Дании.

"Гренландия - это территория, находящаяся под суверенитетом Дании. Так это и останется", - сказал Макрон в интервью телеканалу France 2.

Он исключил сценарий, "при котором США оказались бы в ситуации нарушения датского суверенитета".

Президент США Дональд Трамп неоднократно возвращался к теме присоединения Гренландии. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.