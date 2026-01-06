И.о. президента Венесуэлы поблагодарила военных за поддержку

Делси Родригес заявила о намерении "двигаться вперед, чтобы гарантировать стабильность родины и социальное благополучие венесуэльского народа"

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 7 января. /ТАСС/. И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила вооруженные силы страны за ее поддержку во имя защиты конституции и суверенитета страны.

"Благодарим славные Боливарианские национальные вооруженные силы за твердую поддержку в защите конституции, мира, нашего священного суверенитета и национальной независимости. В нашем военно-гражданском единстве мы и дальше будем уверенно и ответственно двигаться вперед, чтобы гарантировать стабильность родины и социальное благополучие венесуэльского народа, как поручил нам президент Николас Мадуро", - говорится в сообщении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Таким образом Родригес прокомментировала пост министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса о ее присяге в качестве и.о. президента. "Вооруженные силы будут поддерживать доктора Делси Родригес, и.о. президента республики, в трудной задаче, которой от нее требуют геополитические турбулентности и родина. Рассчитывайте на нас!" - написал он.

Родригес принесла присягу в качестве и.о. президента 5 января.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что были нанесены масштабные удары по Венесуэле. Президент республики Николас Мадуро с женой были захвачены и вывезены из страны.