Аэропорт в Алеппо приостановил работу в связи с обострением ситуации в городе

Регулярные рейсы будут перенаправлены в международный аэропорт Дамаска

ТУНИС, 7 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Алеппо приостанавливает свою работу на ближайшие сутки в связи с обострением ситуации в городе, где начались перестрелки между формированиями курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) и сил переходного правительства Сирии. Об этом сообщил председатель главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта Омар аль-Хусари.

"В свете текущей ситуации в некоторых районах Алеппо, а также из соображений безопасности пассажиров и экипажей Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта приняло решение приостановить полеты в международный аэропорт Алеппо и из него на 24 часа с сегодняшнего дня", - говорится в заявлении, опубликованном в X. Чиновник подчеркнул, что регулярные рейсы будут перенаправлены в международный аэропорт Дамаска.

По последним данным, которые приводит телеканал "Аль-Ихбария", жертвами обстрелов курдскими бойцами жилых районов города Алеппо стали по меньшей мере четверо мирных жителей, еще 10 человек, включая женщин и детей получили ранения. Телеканал Syria TV со своей стороны сообщает, что после нескольких часов ожесточенных перестрелок между формированиями СДС и правительственными силами было достигнуто перемирие.

6 января утром СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил в окрестностях квартала Шейх-Максуд. В результате ударов погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима перемирия со стороны курдских формирований уничтожили склад боеприпасов СДС в районе Шейх-Максуда. После этого между курдскими формированиями и правительственными силами начался интенсивный обмен ударами. Под огонь перестрелок попали в том числе районы Ашрафия, Шейх-Максуд, Эль-Мидан.