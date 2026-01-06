NI: Россия выработала новую тактику по борьбе с беспилотниками ВСУ

В материале журнала говорится, что важную роль в этом сыграло создание беспилотного соединения "Рубикон"

Редакция сайта ТАСС

© Ronald Martinez/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Россия учла опыт и выработала более эффективную тактику по борьбе с украинскими дронами. Об этом сообщил американский журнал The National Interest (NI).

"В течение 2025 года Россия адаптировалась. Важную роль сыграло создание беспилотного соединения "Рубикон". Артиллерия, системы ПВО и центры управления были перемещены за пределы досягаемости большинства систем ближнего боя и размещены под плотной защитой радиоэлектронной борьбы", - говорится в материале.

Отмечается, что стратегическая модернизация стала возможной благодаря быстрому развитию возможностей РФ в области беспилотников, в том числе в подготовке пехоты к противодействию дронам и улучшению ПВО ближнего действия. Нехватка личного состава ВСУ и расширение зоны поражения БПЛА снижает гибкость Украины в реагировании на изменения тактик ВС РФ, подчеркнул NI.