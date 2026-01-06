Рубио обсудил с главой МИД Аргентины операцию против Венесуэлы

Госсекретарь назвал действия США "точечной операцией в правоохранительной сфере", говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Аргентины Пабло Кирно обсудили по телефону операцию, проведенную Вашингтоном против Венесуэлы. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

По его словам, Рубио говорил с Кирно о действиях США против Венесуэлы, которые госсекретарь назвал "точечной операцией в правоохранительной сфере". Рубио "выразил признательность министру иностранных дел Кирно за постоянное сотрудничество Аргентины в противодействии наркотерроризму и укреплению безопасности" в регионе.

Как отметил Пиготт, Рубио также обсудил ситуацию в Венесуэле на состоявшейся во вторник встрече с заместителем премьер-министра Бельгии, главой МИД Максимом Прево. Они также говорили о "важности сотрудничества по борьбе с распространением наркотиков и о ходе мирных переговоров относительно сектора Газа".

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.