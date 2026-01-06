Уиткофф: США ведут переговоры с BlackRock об инвестициях в Украину

Спецпредставитель американского лидера отметил, что Соединенные Штаты хотят создать новые рабочие места для восстановления страны

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф © Ludovic Marin, Pool photo via AP

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с инвестиционной компанией BlackRock об инвестициях в экономику Украины. Об этом по итогам прошедшей в Париже встречи "коалиции желающих" заявил спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Он отметил, что США хотят создать новые рабочие места на Украине для восстановления страны. "Мы сотрудничаем с BlackRock и [главой этой компании] Ларри Финком в этом деле и считаем, что это будет очень и очень важно для народа Украины. Мы убеждены, что сильная экономика напрямую связана с этими протоколами безопасности и работает в их интересах", - указал он.