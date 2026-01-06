Мерц заявил, что решение конфликта на Украине потребует компромиссов

Канцлер Германии подчеркнул, что сейчас нельзя говорить о сроках прекращения военных действий

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Решения конфликта на Украине не удастся найти в учебнике по дипломатии; необходимы компромиссы. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже.

"Мы не найдем решения, ориентируясь на учебник по дипломатии", - сказал он. По мнению Мерца, "к идеалу справедливого мира удастся лишь приблизиться".

При этом он отметил, что сейчас нельзя говорить о сроках прекращения военных действий.