The Times назвала четыре возможных способа присоединения Гренландии к США

По словам газеты, один из вариантов предполагает вторжение на остров и оккупацию

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Kwiyeon Ha

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может добиться присоединения Гренландии четырьмя способами, пишет британская газета The Times.

Как указывает издание, первый вариант предполагает вторжение на остров и оккупацию. Второй опцией является принуждение - в частности, Трамп может предложить выкупить Гренландию у Дании и пообещать местному населению крупные инвестиции в экономику острова.

В качестве третьего возможного сценария The Times указывает заключение Договора о свободной ассоциации. В настоящее время Соединенные Штаты имеют подобные соглашения с небольшими государствами в Тихом океане - Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. Согласно договоренностям, США гарантируют финансовую поддержку этим странам, а те в свою очередь передают Вашингтону решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления.

Четвертым вариантом считается сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове, заключением коммерческих сделок с американскими компаниями по разведке месторождений полезных ископаемых и назначением чиновников из Соединенных Штатов советниками членов местного правительства.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.