Рубио заявил коллегам в G7 о важности подготовки к выборам в Венесуэле

Американский госсекретарь также говорил о необходимости освобождения политзаключенных, сообщила глава МИД Канады Анита Ананд

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио во время консультаций с главами внешнеполитических ведомств других стран Группы семи отметил важность подготовки к проведению выборов в Венесуэле. Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Анита Ананд в письменном заявлении.

По ее словам, Рубио на состоявшихся в этот же день консультациях говорил "о важности освобождения политических заключенных, создания условий для функционирования демократии и планирования выборов, на которых в будущем венесуэльцы изберут легитимного президента". По словам Ананд, главы дипведомств стран Группы семи "договорились продолжить диалог о важности международного права и о других глобальных конфликтах, в том числе о гарантиях безопасности для поддержки суверенитета Украины в будущем".

Как заявил Трамп 4 января, администрация США хочет, чтобы выборы в Венесуэле состоялись после восстановления этой южноамериканской страны. 5 января американский лидер уточнил, что в ближайшие 30 дней новых выборов в Венесуэле не будет.