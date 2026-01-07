Умер экс-сотрудник ЦРУ Эймс, осужденный за шпионаж в пользу Москвы

Ему было 84 года

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Олдрич Эймс, приговоренный к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Москвы, умер в американской тюрьме. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу Федерального бюро тюрем при Министерстве юстиции США.

Относительно Эймса в базе сообщается: "Умер 5 января 2026 года". Причина смерти не приводится, уточняется, что Эймсу было 84 года. Он отбывал заключение в тюрьме в штате Мэриленд.

Согласно обвинительному заключению, Эймс сотрудничал с советской, а позже - с российской внешней разведкой на протяжении 10 лет. По американским данным, он выдал более 10 агентов ЦРУ, работавших в российских госучреждениях и на оборонных предприятиях. В 1994 году он был приговорен американским судом к пожизненному заключению.