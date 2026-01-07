КНР ввела санкции против глав ведомств Тайваня по внутренним делам и образованию

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при китайском Госсовете Чэнь Биньхуа отметил, что эти лица и их близкие родственники не имеют права посещать материковый Китай

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Китайские власти ввели санкции в отношении главы ведомства внутренних дел Тайваня Лю Шифан и главы минобразования острова Чжэн Инъяо. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами материковый Китай принял решение включить Лю Шифан и Чжэн Инъяо в список непримиримых сторонников независимости Тайваня, а также ввести в отношении них санкции", - сообщил он на брифинге.

Как уточняется, эти лица и их близкие родственники не имеют права посещать материковый Китай, а также специальные административные регионы КНР - Гонконг и Макао. Кроме того, введены ограничения на сотрудничество с "учреждениями и лицами, имеющими отношение к Лю Шифан и Чжэн Инъяо".

"Ни при каких обстоятельствах связанные с ними предприятия или спонсоры не имеют права получать прибыль на территории материкового Китая, - добавил Чэнь Биньхуа. - Будут приняты все прочие необходимые меры наказания".

Он отметил, что Лю Шифан и Чжэн Инъяо "понесут пожизненную ответственность в соответствии с законом". Официальный представитель также призвал соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива "предоставлять информацию о преступлениях" указанных лиц, в отношении которых применены санкции.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.