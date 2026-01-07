Reuters: лидер ЮПС в Йемене скрылся в неизвестном направлении

Айдарус аз-Зубайди не явился на рейс, который должен был доставить его в Эр-Рияд на форум для обсуждения урегулирования конфликта на юге страны

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 7 января. /ТАСС/. Коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила, что председатель Южного переходного совета (ЮПС) в Йемене Айдарус аз-Зубайди скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации коалиции, аз-Зубайди не явился на рейс, который должен был доставить его в Эр-Рияд на форум для обсуждения урегулирования конфликта на юге Йемена. Местонахождение главы поддерживаемого ОАЭ сепаратистского движения неизвестно.

2 января губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши заявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных сепаратистам. В тот же день ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. Согласно конституционной декларации, оно будет создано в границах Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей в 1967-1990 годах. В субботу аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. МИД королевства приветствовал эту инициативу, отметив, что всеобъемлющее решение может быть достигнуто только путем диалога. К вечеру 3 января правительственные силы восстановили контроль над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра, вытеснив сепаратистов и заняв все стратегические объекты.