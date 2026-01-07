Список санкций КНР против сепаратистов Тайваня включает уже 26 человек

Как отметил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, сепаратистские элементы на острове - это "преступники, которые стремятся разделить нацию"

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Китайский черный список тайваньских сепаратистов и их сторонников уже включает 26 человек. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"На сегодняшний день мы публично назвали 14 упорных приверженцев так называемого [движения за] независимость Тайваня и 12 их соучастников, приспешников", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, сепаратистские элементы на Тайване - это "преступники, которые стремятся разделить нацию". Он также назвал их "предателями своего народа, которые провоцируют конфликты, наносят ущерб интересам и благополучию соотечественников".

"Любые сторонники так называемой тайваньской независимости будут подвергнуты всем необходимым юридическим мерам наказания и понесут пожизненную ответственность вне независимости от их местонахождения", - подытожил Чэнь Биньхуа.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.