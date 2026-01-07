ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Список санкций КНР против сепаратистов Тайваня включает уже 26 человек

Как отметил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, сепаратистские элементы на острове - это "преступники, которые стремятся разделить нацию"
Редакция сайта ТАСС
03:49

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Китайский черный список тайваньских сепаратистов и их сторонников уже включает 26 человек. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"На сегодняшний день мы публично назвали 14 упорных приверженцев так называемого [движения за] независимость Тайваня и 12 их соучастников, приспешников", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, сепаратистские элементы на Тайване - это "преступники, которые стремятся разделить нацию". Он также назвал их "предателями своего народа, которые провоцируют конфликты, наносят ущерб интересам и благополучию соотечественников".

"Любые сторонники так называемой тайваньской независимости будут подвергнуты всем необходимым юридическим мерам наказания и понесут пожизненную ответственность вне независимости от их местонахождения", - подытожил Чэнь Биньхуа.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. 

КитайТайвань