Туадера: ЦАР и сейчас борется с неоколониализмом, чтобы сохранить суверенитет

Страна остается открытой и готова сотрудничать со всеми дружественными государствами, подчеркнул президент республики

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Центрально-Африканская Республика находится в процессе борьбы со всеми формами неоколониализма ради сохранения своего суверенитета. Об этом в первом интервью ТАСС после победы на выборах заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера.

"Наши предки вели длительную и упорную борьбу за независимость Центрально-Африканской Республики, поскольку пришли к выводу, что колониальное господство не позволяло нам развиваться. Наш народ находился в подчиненном положении, мы не имели контроля над собственными ресурсами и, по сути, были лишены возможности самостоятельно принимать решения. Именно поэтому центральноафриканский народ как единое целое поднялся на борьбу за независимость. И сегодня мы продолжаем противостоять всем формам неоколониализма и другим подобным практикам, чтобы гарантировать и сохранять наш суверенитет", - сказал он.

Разумеется, страна остается открытой и готова сотрудничать со всеми дружественными государствами, "которые желают работать с Центрально-Африканской Республикой при условии уважения ее суверенитета и к ее народу", заверил Туадера. "Безусловно, в период колонизации наша страна понесла значительные потери и столкнулась с серьезными трудностями; ее ресурсы были разграблены. Что касается извинений и требований репараций, то исходим из реалий, с которыми сталкиваемся. <…> Мы обязаны принимать меры для защиты и обеспечения нашего суверенитета, а также создавать условия, которые позволят нам устойчиво развиваться. Именно в этом заключается наша текущая задача", - заключил он.

28 декабря 2025 года в ЦАР прошли президентские, парламентские и местные выборы. Национальная избирательная комиссия 6 января в предварительном порядке объявила действующего главу государства победителем. Туадера набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%.