Президент ЦАР отверг критику Запада позиций стран Африки по Украине

Позиция Центрально-Африканской Республики заключается в том, чтобы искать пути мирного урегулирования, подчеркнул Фостен-Арканж Туадера

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в первом интервью ТАСС после победы на выборах отверг критику Запада насчет нейтральной позиции африканских стран по поводу конфликта на Украине и высказался за поиск его мирного разрешения.

"Некоторым кажется, будто африканские страны занимают слишком умеренную позицию или проявляют нейтралитет в отношении этого конфликта. В этом как раз и состоит наша принципиальная позиция. Мы не можем вмешиваться в этот конфликт, поскольку не знаем ни его истоков, ни всех обстоятельств. Мы не позволим оказывать на нас давление, чтобы мы встали на чью-либо сторону в этом конфликте. Наша позиция заключается в том, чтобы искать пути мирного урегулирования", - отметил он.

28 декабря 2025 года в ЦАР прошли президентские, парламентские и местные выборы. 6 января Национальная избирательная комиссия ЦАР в предварительном порядке объявила действующего главу государства Фостен-Арканжа Туадеру победителем президентских выборов, он набрал 76,15% голосов избирателей при явке 52,42%.