Туадера: инструкторы РФ находятся в ЦАР с соблюдением международного права

Президент Центрально-Африканской Республики сообщил, что их около 175 человек

Редакция сайта ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Российские инструкторы находятся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) с соблюдением международного права. Об этом в первом интервью ТАСС после победы на выборах заявил действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"Спасибо вам за то, что затронули тему нашего сотрудничества с Российской Федерацией. Вы знаете, в самый разгар кризиса, который пережила Центрально-Африканская Республика, российские контингенты прибыли к нам совершенно официально, с полным соблюдением всех процедур", - подчеркнул он.

Туадера напомнил, что в то время страна находилась под оружейным эмбарго. "Когда Российская Федерация решила безвозмездно передать нам оружие, мы обратились в комитет по санкциям. В ходе обсуждений было решено, что наши военнослужащие должны пройти подготовку. Именно в этом контексте с согласия Совета Безопасности и комитета по санкциям в Центрально-Африканскую Республику прибыли российские инструкторы - в общей сложности около 175 человек, - чтобы обучать наших военных", - отметил он.