Туадера назвал работу российских инструкторов в ЦАР успешной и плодотворной
05:31
обновлено 05:36
БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Российские инструкторы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) работают успешно и плодотворно. Об этом ТАСС в первом интервью после победы на выборах сообщил действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
"Мы продолжаем это сотрудничество и высоко его ценим: оно позволяет готовить центральноафриканских военнослужащих и поддерживать нас в вопросах безопасности. Работа идет успешно и плодотворно", - сказал он.