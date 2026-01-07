Туадера назвал работу российских инструкторов в ЦАР успешной и плодотворной

Президент Центрально-Африканской Республики заявил, что страна высоко ценит это сотрудничество

Редакция сайта ТАСС

© Нозим Каландаров/ ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Российские инструкторы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) работают успешно и плодотворно. Об этом ТАСС в первом интервью после победы на выборах сообщил действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Читайте также Борьба с боевиками от первого лица. Работа российских военспецов в ЦАР

"Мы продолжаем это сотрудничество и высоко его ценим: оно позволяет готовить центральноафриканских военнослужащих и поддерживать нас в вопросах безопасности. Работа идет успешно и плодотворно", - сказал он.