Председателя Южного переходного совета в Йемене обвинили в госизмене

Айдарусу аз-Зубайди инкриминируют совершение преступлений против граждан и нанесение ущерба политическому и экономическому положению республики

ДОХА, 7 января. /ТАСС/. Президентский руководящий совет Йемена вынес решение о лишении председателя Южного переходного совета (ЮПС) в Йемене Айдаруса аз-Зубайди места в совете и передаче его дела Генеральному прокурору страны в связи с обвинениями в государственной измене. Об этом сообщил Президентский совет страны.

"Айдарус бен Касим аз-Зубайди использовал южные провинции для совершения правонарушений против гражданского населения, нанес ущерб политическому и экономическому положению Йеменской Республики, посягнул на Конституцию и конституционные органы власти, препятствовал усилиям государства по противодействию перевороту и мятежу, разжигал внутреннюю рознь", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

По информации агентства AFP, Саудовская Аравия нанесла не менее 15 ударов по силам ЮПС с целью дезорганизации сил сепаратистов и срыва попытки аз-Зубайди обострить конфликт. Ранее агентство Reuters сообщило, что аз-Зубайди не явился на рейс, который должен был доставить его в Эр-Рияд на форум для обсуждения урегулирования конфликта на юге Йемена. Местонахождение главы поддерживаемого ОАЭ сепаратистского движения неизвестно.

Обстановка в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) ЮПС установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В связи с действиями сепаратистов глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией.

2 января губернатор провинции Хадрамаут Салем аль-Ханбаши заявил о начале операции с целью передачи правительственным силам военных лагерей, подконтрольных сепаратистам. В тот же день ЮПС объявил о начале переходного периода для провозглашения независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене в границах Народной Демократической Республики Йемен, существовавшей в 1967-1990 годы.

3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Руководство ЮПС приветствовало эту инициативу. К вечеру 3 января правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.