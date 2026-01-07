На Тайване ищут пилота пропавшего с радаров F-16 ВВС острова

Перед исчезновением капитан Синь успел сообщить о намерении катапультироваться

ГОНКОНГ, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня проводят операцию по поиску пилота истребителя F-16V ВВС острова, который пропал с радаров у побережья уезда Хуалань. Как сообщает информационный портал Focus Taiwan, самолет отделился от группы истребителей, совершавших тренировочный полет в темное время суток.

По распространенной утром 7 января информации ВВС, пилот пропавшего самолета капитан Синь успел сообщить о намерении катапультироваться перед тем, как машина исчезла с экранов локаторов, но они не смогли подтвердить, успел ли он покинуть самолет. "До сих пор мы не получили никакого сигнала от маяка спасательного оборудования, и поэтому пока не имеем убедительных доказательств, подтверждающих, успешно ли капитан Синь завершил катапультирование", - приводит портал слова представителя ВВС.

В поисковой операции задействованы силы и средства ВВС, ВМС и Береговой охраны острова. Гражданские суда в этом районе также осведомлены о происшествии.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с Китаем. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.