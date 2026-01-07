Туадера: увеличение числа инструкторов РФ в ЦАР нужно обсуждать на переговорах

Президент Центрально-Африканской Республики указал, что это конкретные и деликатные вопросы сотрудничества с российской стороной

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Вопрос увеличения количества российских инструкторов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) должен обсуждаться на двусторонних переговорах. Об этом в первом интервью ТАСС после победы на выборах заявил действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"Это очень конкретные и деликатные вопросы нашего сотрудничества с Российской Федерацией. Сейчас я не могу выносить их на обсуждение: мы как раз ведем переговоры с российской стороной по этим темам. Что касается возможного увеличения [числа инструкторов или помощи], то это зависит от ситуации, и Центрально-Африканская Республика в одиночку не будет принимать такие решения - ведь это происходит в рамках партнерства. Поэтому я не могу сейчас подробно говорить о сроках или деталях", - сказал он.