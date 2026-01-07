Туадера: в ЦАР не исключают закупки российских вооружений

Президент Центрально-Африканской Республики назвал целью его страны создание сильной армии

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Скуратов/ ТАСС

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера в первом интервью ТАСС после победы на выборах не исключил закупки российских вооружений.

"Не исключено. Все зависит от уровня нашего сотрудничества и от средств, которыми мы располагаем. Наша цель - создать сильную армию, которая будет защищать население и охранять его имущество", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли в планах у ЦАР закупать российское вооружение.

Поэтому вполне естественно, продолжил Туадера, что в рамках двустороннего сотрудничества ЦАР может запросить приобретение определенного оборудования, необходимого для защиты. "Конечно, это зависит от средств, которыми располагает государство, а также от нашего сотрудничества с Российской Федерацией", - добавил он.