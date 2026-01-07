Туадера: ЦАР нужны беспилотники

Президент Центрально-Африканской Республики также заявил о необходимости налаживания их производства

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Армии Центрально-Африканской Республики (ЦАР) для защиты страны от существующих угроз необходимы беспилотники или даже налаживание их производства. Об этом в первом интервью после победы на выборах заявил ТАСС действующий президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"Наша цель - создать профессиональную армию, способную надежно защищать Республику. Поэтому мы обязаны готовиться к любому типу нападений. Для этого нам нужно адаптировать наши силы под существующие угрозы. Сегодня мы ясно видим, что дроны стали широко используемым оружием, и центральноафриканская армия готовится как к их применению, так и к защите от них. Мы были бы очень рады организовать обучение наших военнослужащих пилотированию беспилотников, получить соответствующие аппараты или даже наладить их производство для нужд нашей армии", - сказал он.