Мерц потребовал от Зеленского остановить бегство молодых мужчин с Украины

Постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно выезжать из страны во время действия военного положения вступило в силу 28 августа 2025 года

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского побеспокоиться о том, чтобы молодые украинцы несли службу у себя на родине и не покидали страну.

"Украина должна это обеспечить, с тем чтобы молодые мужчины не выезжали в Германию, Польшу или во Францию", - приводит телеканал NTV слова канцлера.

28 августа 2025 года вступило в силу постановление правительства Украины, разрешающее мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно выезжать из страны во время действия военного положения. После этого в соцсетях стали появляться видео очередей на КПП, утверждалось, что молодые люди поспешили воспользоваться этим правом.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально выхватывают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.