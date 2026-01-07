Евродепутат Де Мази подал в суд на фон дер Ляйен

Сопредседатель германской партии BSW требует от главы Еврокомиссии раскрыть контакты с оборонными концернами

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Francisco Seco

БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Депутат Европарламента (ЕП), сопредседатель германской партии BSW Фабио Де Мази обратился с иском в Европейский суд, требуя от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить информацию о контактах с оборонными концернами. Текст заявления попал в распоряжение агентства DPA.

В нем Де Мази ссылается на право Европарламента получать информацию с целью осуществления контроля над деятельностью Еврокомиссии. По его мнению, фон дер Ляйен нарушила обязательство отвечать на запросы ЕП, так как не предоставила ему, как евродепутату, полные сведения о контактах с оборонными компаниями.

В марте 2025 года Де Мази потребовал от председателя Еврокомиссии сообщить о всех контактах с производителями оружия, начиная с середины 2024 года, включая встречи, телефонные звонки, видеоконференции, электронную переписку. Полученный в октябре 2025 года ответ от фон дер Ляйен был, по его оценке, запоздалым и очень общим.

"Госпожа фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV", - заявил Де Мази, имея в виду короля Франции, сторонника принципов абсолютной монархии.