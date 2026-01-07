Туадера поблагодарил Россию за сотрудничество с ЦАР

Президент Центрально-Африканской Республики назвал военно-техническое сотрудничество двух стран стратегическим

БАНГИ /ЦАР/, 7 января. /ТАСС/. Действующий президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил в первом интервью ТАСС после победы на выборах, что ЦАР искренне благодарна РФ за сотрудничество, назвал военно-техническое сотрудничество стратегическим.

"Сотрудничество Центрально-Африканской Республики с Российской Федерацией началось отнюдь не сейчас - оно уходит корнями еще в 60-е годы. Но в последние годы оно значительно углубилось и укрепилось. Мы искренне благодарны Российской Федерации за это, - сказал он. - Наше сотрудничество также включает подготовку кадров в целом, а также обучение наших сил обороны и безопасности. В 2018 году Россия поставила нам более 5 тыс. единиц стрелкового оружия. <...> Наше военно-техническое сотрудничество носит стратегический характер и существенно помогло нам в вопросе преодоления оружейного эмбарго".

Он отметил, что даже на дипломатическом фронте ЦАР получает помощь от России. "В рамках гуманитарной помощи президент [России Владимир] Путин пожертвовал нам рис и пшеницу. А совсем недавно мы получили помощь в виде углеводородов, и это очень помогло населению страны справиться с трудностями в этой области", - подчеркнул Туадера.