МИД КНР: удары США по Венесуэле поставили под угрозу глобальные цепочки поставок

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин заявила, что действия Вашингтона серьезно подорвали экономический и социальный порядок в республике

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Военная операция США против Венесуэлы создала прямую угрозу стабильности мировых энергетических рынков и цепочек поставок. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Наглое применение силы против Венесуэлы серьезно подорвало экономический и социальный порядок в этой стране, а также создало угрозу для глобального производства и цепочек поставок", - сказала дипломат. Она отметила, что Вашингтон долгое время душил экономику республики незаконными односторонними санкциями.

Мао Нин подчеркнула, что совместные энергетические проекты Китая и Венесуэлы, включая разведку и переработку нефти, защищены международным правом и законами двух суверенных государств. Пекин намерен отстаивать их неприкосновенность.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захвалили и вывезли из страны президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Они были доставлены в США и содержались в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Американские власти обвиняют их в причастности к наркоторговле. При этом Мадуро и Флорес не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.