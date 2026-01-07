Глава МИД Франции: Рубио исключил возможность военного вторжения США в Гренландию

Жан-Ноэль Барро выразил мнение, что нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла

Госсекретарь США Марко Рубио © Mandel Ngan/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с ним исключил возможность проведения американской военной операции в Гренландии.

"Я разговаривал по телефону с госсекретарем, главой американской дипломатии, который подтвердил, что это не является выбранным США курсом", - сказал Барро в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, Рубио "исключил возможность, что в Гренландии может произойти то, что только что произошло в Венесуэле".

Глава МИД Франции выразил мнение, что "нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла". "Это противоречило бы интересам США", - добавил дипломат.

Барро выразил уверенность, что "Гренландия - это европейская территория, которая таковой и останется".

Президент США Дональд Трамп и высокопоставленные представители его администрации в публичных заявлениях не исключают использование военной силы для установления контроля над Гренландией. Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, "вариант с задействованием ВС США всегда остается в распоряжении верховного главнокомандующего".